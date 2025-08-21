মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ৪৩ অভিবাসী গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মালয়েশিয়ায় কাগজপত্র ছাড়াই কারখানায় কাজ করার অভিযোগে বাংলাদেশিসহ ৪৩ অভিবাসীকে গ্রেফতার করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সেলাঙ্গর রাজ্যের জালান মেরুতে একটি কাচের ফ্রেমের কারখানায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

সেলাঙ্গর জেআইএম পরিচালক খায়রুল আমিনুস কামারউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, অপস মাহিরের মাধ্যমে ২১ থেকে ৪৫ বছরের মোট ৪৩ জন অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ, নেপাল ও মিয়ানমারের নাগরিক।

তিনি বলেন, ১৭ জন সেলাঙ্গর জেআইএম কর্মকর্তা ও কর্মী অভিযান চালানোর আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক মাস ধরে গোয়েন্দা তল্লাশি চালানো হয়।

গ্রেফতার বেশিরভাগ অভিবাসী গত দুই বছর ধরে কাগজপত্র ছাড়াই কারখানায় কাজ করছিলেন বলে জানান পরিচালক।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
বিশেষ পাতা

মেক্সিকোর সড়কে মিলল ৬ জনের কাটা মাথা

বিশেষ পাতা

যানবাহনে নিরাপদ থাকার দোয়া দোয়া মুমিনদের হাতিয়ার। দোয়ার মাধ্যমে

বিশেষ পাতা

১,০০০ ফুট উচ্চতার মেগা-সুনামির আশঙ্কা, বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা

বিশেষ পাতা

যে সুরায় মিলবে এক খতম কুরআন পড়ার সওয়াব

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More