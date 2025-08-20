যানবাহনে নিরাপদ থাকার দোয়া দোয়া মুমিনদের হাতিয়ার। দোয়ার মাধ্যমে

দোয়া মুমিনদের হাতিয়ার। দোয়ার মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। এমনকি দোয়ার ফলে ভাগ্যও ঘুরে যায়।
ইসলামের একটি অন্যতম সৌন্দর্য হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা লাভের জন্য এটি আমাদেরকে বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দিয়েছে।
খাওয়া-দাওয়া, ঘুমাতে যাওয়া ও উঠা-বসা থেকে শুরু করে ভ্রমণ করা পর্যন্ত সবকিছুর জন্যই রয়েছে আলাদা আলাদা দোয়া।
আরবি দোয়া শব্দের অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা, কোনো কিছু চাওয়া ইত্যাদি।
রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘দোয়া ছাড়া আর কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না।’ (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ২১৩৯।) দোয়া সব ইবাদতের মূল।
কাজেকর্মে নির্দিষ্ট দোয়া পাঠে ফজিলত অর্জনের পাশাপাশি কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। যানবাহনে ওঠার দোয়া এমনই একটি ফজিলতপূর্ণ আমল, যা যাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আল্লাহর রহমত কামনায় পড়া হয়।
ভ্রমণে বের হওয়ার দোয়া-
سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَ اِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.
উচ্চারণ: সুবহানাল্লাজি সাখখারা লানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনিন ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকলিবুন
অর্থ: পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অন্যথায় একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আর আমাদেরকে তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। -সুরা যুখরুফ (৪৩) : ১২-১৪
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) সফরের উদ্দেশে বের হয়ে সওয়ারির ওপর পা রেখে তিনবার তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলতেন। তারপর এই দোয়া পড়তেন। সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৩৪২
ভ্রমণকালীন দোয়া পাঠের উপকারিতা
যখন মুসলমান ছোট কিংবা বড় কোনো সফরে বের হয়, তখন তার উচিত নবীজীর (সা.) শেখানো এ দোয়াটি পাঠ করা। এতে করে তার ভ্রমণ হবে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত।
ক. ভ্রমণে বের হওয়ার সময় দোয়া পাঠ করলে ফিরে আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।
খ. ভ্রমণের শুরুতে দোয়া পাঠের কারণে পুরো ভ্রমণটাই তার জন্য ইবাদতে পরিণত হবে।
গ. আল্লাহতায়ালা দোয়া পাঠকারীর জন্য তার ভ্রমণকে সহজ করে দেন।
ঘ. দোয়া পাঠে ভ্রমণকালীণ প্রতিটি কাজে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সফরকারী তার পরিবারের জন্য দুই রাকাত নামাজের চেয়ে ভালো কিছু রেখে যায় না। (মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা, হাদিস : ৪৯১২)
