সকল পাঠক ও সহকর্মীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

স্টাফ রিপোর্টার:  অশেষ আনন্দ ও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাচ্ছি—আপনাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, আস্থা ও অবিরাম সহযোগিতার ফলে দৈনিক মাথাভাঙ্গা আজ গর্বের সঙ্গে এক লক্ষ (১,০০,০০০) ফলোয়ার্সের ঐতিহাসিক মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এই অর্জন কোনো একক ব্যক্তির নয়; এটি আমাদের সম্মানিত পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও সহকর্মীবৃন্দের সম্মিলিত প্রয়াসের ফল।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনাদের প্রতিটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও দায়িত্বশীল, সচেতন ও গতিশীল করে তোলে। আর সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদের নিরলস পরিশ্রম, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই এই ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

আগামীতেও আমরা বস্তুনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ ও জনস্বার্থে সাংবাদিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আপনাদের আস্থার প্রতিদান দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনাদের ভালোবাসা ও পাশে থাকার শক্তিতেই আমাদের পথচলা আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে—এই প্রত্যাশা রাখি।

সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন—
সরদার আল-আমিন
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক মাথাভাঙ্গা

বার্তা প্রেরক—
শেখ রাকিব
মাল্টিমিডিয়া চিফ
দৈনিক মাথাভাঙ্গা

