আবারও বাস দুর্ঘটনার কবলে আফগানিস্তানে, নিহত ২৫

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে একটি বাস উল্টে গিয়ে কমপক্ষে ২৫ জন নিহত এবং আরও ২৭ জন আহত হয়েছেন। বুধবার এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে জানিয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই দেশটির ইতিহাসে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।
এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।
অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল মাতিন ক্বানি জানান, রাজধানী কাবুল থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহারগামী মহাসড়কে চালকের অবহেলার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, ‘২৫ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত ২৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের আঘাতের মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো সম্ভব হয়নি।’
আফগানিস্তানে প্রাণঘাতী সড়ক দুর্ঘটনা প্রায় নিয়মিত। এর প্রধান কারণ হলো—দশকের পর দশক সংঘাতের কারণে ভাঙাচোরা সড়ক, মহাসড়কে বেপরোয়া গতি এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অভাব।
গত মঙ্গলবার দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশে ইরান থেকে ফেরত আসা অভিবাসীবাহী একটি বাস মোটরসাইকেল ও একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়ে। ওই ঘটনায় অন্তত ৭৮ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে এক ডজনের বেশি শিশু ছিল।
এর আগে, গত বছরের ডিসেম্বরে মধ্য আফগানিস্তানের একটি মহাসড়কে জ্বালানি ট্যাঙ্কার ও ট্রাকের সঙ্গে পৃথক দুটি বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ৫২ জনের প্রাণহানি ঘটে।
