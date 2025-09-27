ইসরাইলকে নিষিদ্ধ করার পথে হাঁটছে উয়েফা

স্টাফ রিপোর্টার:২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর কয়েকদিনের মধ্যে পদক্ষেপ নেয় ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। সব ধরনের আন্তর্জাতিক এবং ক্লাব প্রতিযোগিতা থেকে রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করে তারা। কিন্তু গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রায় দুই বছর হতে চললেও এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি সংস্থাটি। তবে সদস্য দেশগুলোর চাপে অবশেষে ইসরাইলকে ইউরোপীয় ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছে তারা।

বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, ইসরাইলকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করার প্রস্তাবে ভোট আয়োজনের পথে হাঁটছে উয়েফা।

তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, উয়েফার ২০ সদস্যের নির্বাহী কমিটির বেশিরভাগই ইসরাইলকে নিষেধাজ্ঞা প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দিতে পারেন। সেই সিদ্ধান্ত হলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না ইসরাইল জাতীয় দল ও তাদের বিভিন্ন ক্লাব।

দুই সপ্তাহ পর নরওয়ে ও ইতালির বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ রয়েছে ইসরাইলের। নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত এলে তারা বিশ্বকাপ বাছাইয়েও খেলতে পারবে না।

এদিকে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর জোরালো দাবির পরও ইসরাইল ইস্যুতে নীরব ভূমিকা পালন করছে। ২০২৬ বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে অন্যতম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর। সেজন্যই ফিফা এই ইস্যুতে এখনো পদক্ষেপ নিতে গড়িমসি করছে বলে ধারণা করছে।

তবে সম্প্রতি বর্তমান বিশ্ব র‌্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল স্পেন ইঙ্গিত দিয়েছে, যদি ইসরাইল বিশ্বকাপের মূল পর্বে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ২০২৬ বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে তারা। স্পেনের মতো আরও কয়েকটি দেশ এমন পদক্ষেপের ঘোষণা দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর ফলে ফিফার ওপরও তখন ইসরাইলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে চাপ তৈরি হবে।

