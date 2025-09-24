ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় ম্যানেজারকে বরখাস্ত করলেন দুয়া লিপা

গাজায় ইসরাইলের গণহত্যামূলক হামলায় পরোক্ষ সমর্থনের দায়ে নিজের ম্যানেজারকে বরখাস্ত করেছেন দুয়া লিপা। ব্রিটিশ-আলবেনীয় নাগরিক দুয়া লিপা এ আমলের সবচেয়ে জনপ্রিয় পপ-তারকাদের অন্যতম।
সোমবার দ্য মেইলের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে তুরস্কের গণমাধ্যম আনাদোলু নিউজ ও কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা।
সংগীত জগতের বড় অনুষ্ঠান গ্ল্যাস্টনবারি ফেস্টিভাল থেকে ফিলিস্তিনপন্থি আইরিশ ব্যান্ড নিক্যাপ-কে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে লেখা একটি চিঠিতে সই দেন দুয়া লিপার ইহুদি ধর্মাবলম্বী ম্যানেজার ডেভিড লেভি।
গ্ল্যাস্টনবারি ফেস্টিভালের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ইভিসের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে সই দেন সংগীতাঙ্গনের একাধিক কর্মী। চিঠিতে নিক্যাপকে গান পরিবেশ করতে না দেওয়ার অনুরোধ জানান তারা।
আনাদোলু জানায়, সবার ওপরেই ছিল লেভির নাম।
ওই চিঠি জনসম্মুখে প্রকাশ পেলে অনেক শিল্পী ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ওই অনুষ্ঠানে কোনো বাধা ছাড়াই নিক্যাপ গান পরিবেশ করে।
চিঠিতে সই দিয়েছিলেন দুয়া লিপার এজেন্ট ডেভিড লেভি। তিনি ডব্লিউএমই ট্যালেন্ট এজেন্সির কর্মী।
ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়, দুয়া লিপা মনেপ্রাণে একজন ফিলিস্তিনপন্থি মানুষ। তার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তার ম্যানেজারের দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল ফারাক। মূলত এ কারণেই চাকরি হারিয়েছেন ডেভিড লেভি।
সূত্র দ্য মেইলকে আরও বলেন, ‘দুয়া মনে করেন ওই ম্যানেজার গাজায় ইসরাইলের আগ্রাসন ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের ভয়াবহ আচরণকে সমর্থন করেন। যে চিঠিটিতে তিনি সই দিয়েছেন, তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।’
আইরিশ ব্যান্ড নিক্যাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তারা লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ফিলিস্তিনের হামাসকে সমর্থন করে। তবে ব্যান্ডটি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
দলের অন্যতম সদস্য মো শারার বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যের আদালতে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হয়। এখনো ওই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি।
সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার ফিলিস্তিনের পক্ষে নিজের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন দুয়া। ইসরাইল সমর্থক ম্যানেজারকে বরখাস্ত করা এর সর্বশেষ নজির।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.