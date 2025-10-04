এক রাতে ইউক্রেনের ২০টি ড্রোন ধ্বংস করল রাশিয়া

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের আকাশে ইউক্রেনের ২০টি ড্রোন ধ্বংস করেছে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২ অক্টোবর রাত ১১টা থেকে ৩ অক্টোবর ভোর ৭টা পর্যন্ত (মস্কো সময়) দায়িত্বে থাকা আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো ২০টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস ও আটক করেছে। এর মধ্যে নয়া ৯টি ড্রোন কালো সাগরের আকাশে, ৪টি ভোরোনেজ অঞ্চলে, ৩টি বেলগোরোদ অঞ্চলে, ৩টি ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রে এবং ১টি কুরস্ক অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছে।

