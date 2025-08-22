এবার অফিসিয়াল টিকটক অ্যাকাউন্ট চালু করল হোয়াইট হাউস

এবার অফিসিয়াল টিকটক অ্যাকাউন্ট চালু করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউস। যদিও ২০২০ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাপটিকে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
মঙ্গলবার খোলা অ্যাকাউন্টটির প্রথম পোস্টে লেখা ছিল: ‘আমেরিকা, আমরা ফিরে এসেছি! কেমন আছো টিকটক?’—২৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপের সঙ্গে। এক ঘণ্টার মধ্যে অ্যাকাউন্টটিতে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার অনুসারী যুক্ত হয়।
বুধবার (২০ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।
অন্যদিকে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত টিকটক অ্যাকাউন্টে বর্তমানে ১ কোটি ৫১ লাখের বেশি ফলোয়ার রয়েছে, যদিও তার সর্বশেষ পোস্ট ছিল ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর নির্বাচনের দিন। ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, তরুণ ভোটারদের সমর্থন আদায়ে টিকটক তাকে বড় ভূমিকা রেখেছে, যা তাকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে জয়ী হতে সহায়তা করে।
হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন যত বেশি সম্ভব দর্শক ও প্ল্যাটফর্মে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঐতিহাসিক সাফল্য তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’।
তবে বিতর্ক রয়ে গেছে। কংগ্রেস গত বছর জাতীয় নিরাপত্তার কারণে টিকটক নিষিদ্ধ করার আইন পাস করে, যা আদালতের লড়াই শেষে সুপ্রিম কোর্টও বহাল রাখে। আইন অনুযায়ী ২০২৪ সালের ১৯ জানুয়ারির মধ্যে টিকটককে বিক্রি করতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রাম্প জানুয়ারিতে শপথ নেওয়ার পর থেকেই কয়েক দফা সময়সীমা বাড়িয়েছেন, সর্বশেষ জুনে আরও ৯০ দিনের বাড়তি সময় দেন। এই সময়সীমা শেষ হবে সেপ্টেম্বরে।
ট্রাম্প প্রথমে টিকটক নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় টিকটকে যোগ দিয়ে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ ফলোয়ার অর্জন করেন এবং অ্যাপটির সিইও শৌ জি চিউকে ফ্লোরিডার মার-আ-লাগো এস্টেটে আতিথ্য দেন। পরে তিনি ঘোষণা দেন, টিকটককে তিনি রক্ষা করবেন।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের ব্যবহারকারী প্রায় ১৭ কোটি, আর বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০০ কোটি।
