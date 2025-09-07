এবার ইউএস ওপেন ফাইনালে অতিথি হয়ে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসছে রোববার নিউইয়র্কে ইউএস ওপেনের পুরুষদের ফাইনাল সরাসরি মাঠে বসে দেখবেন। আয়োজকেরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ট্রাম্প আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে এক অতিথির আমন্ত্রণে থাকবেন। তিনি সেখানকার ভিআইপি স্যুইট থেকে ম্যাচটি দেখবেন। ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেনের কার্লোস আলকারাজ আর ইতালির ইয়ানিক সিনার। তবে ট্রাম্প কার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তা প্রকাশ করা হয়নি।
রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে ট্রাম্প নিয়মিত ইউএস ওপেনের খেলা দেখতেন। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবারই প্রথম যাচ্ছেন এই গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে। আর তাতে বিল ক্লিনটনের পর ইউএস ওপেনে হাজির হওয়া প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি। ক্লিনটন ২০০০ সালে ভেনাস উইলিয়ামসের নারী এককের ফাইনাল দেখেছিলেন।
গত নভেম্বর নির্বাচনে জেতার পর থেকে ট্রাম্প নানা বড় ক্রীড়া আসরে গিয়েছেন। ফেব্রুয়ারিতে তিনি নিউ অরলিন্সে সুপার বোল দেখেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা দিয়েছেন মাসের শেষে নিউইয়র্কের বাইরে অনুষ্ঠিতব্য রাইডার কাপও তিনি মাঠে বসে দেখবেন।
জুলাইয়ের মাঝামাঝি ট্রাম্প আলোচনায় আসেন ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। বিজয়ী চেলসি দলের খেলোয়াড়দের সোনার পদক দেওয়ার পর তিনি বিজয়ীদের মঞ্চে দাঁড়িয়েই থাকেন। সাধারণত এ সময়টা শুধু বিজয়ী দলের জন্যই রাখা হয়। এবার কোন কাণ্ড করে বসেন ইউএস ওপেনের ফাইনালে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
