এ বছর নয়াদিল্লিতে অফিস খুলছে ওপেনএআই

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

চ্যাটজিপিটির মালিক প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই এ বছর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে তাদের প্রথম অফিস খুলতে যাচ্ছে। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশটির প্রায় একশ’ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বাজারে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

শুক্রবার রয়টার্সকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ওপেনএআই জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই ভারতে প্রতিষ্ঠানটি আইনগতভাবে নিবন্ধিত হয়েছে এবং স্থানীয় টিম গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। মাইক্রোসফটের সমর্থিত এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য সর্বনিম্ন মাসিক সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ৪ দশমিক ৬০ ডলারে চালু করেছে।

তবে দেশটিতে ওপেনএআই আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ও প্রকাশনা সংস্থা অভিযোগ করেছে, তাদের কনটেন্ট অনুমতি ছাড়াই চ্যাটজিপিটির প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও প্রতিষ্ঠানটি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ওপেনএআই-এর প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান বলেছেন, ‘ভারতে প্রথম অফিস খোলা ও স্থানীয় টিম গঠন করা আমাদের প্রতিশ্রুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমরা চাই উন্নতমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সারা দেশে আরও সহজলভ্য হোক এবং ‘ভারতের জন্য এআই, ভারতের সঙ্গে এআই’ গড়ে উঠুক।’

ভারতে ওপেনএআইকে প্রতিযোগিতায় ফেলছে গুগলের জেমিনি এবং নতুন এআই স্টার্টআপ পারপ্লেক্সিটি। এরা অনেক ব্যবহারকারীর জন্য উন্নত প্ল্যান বিনামূল্যে উন্মুক্ত করেছে।

ওপেনএআই-এর নতুন বাজার তথ্য অনুযায়ী, ভারতে চ্যাটজিপিটির সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারী সংখ্যা গত এক বছরে চারগুণ বেড়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যেই প্ল্যাটফর্মটির সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে ভারতে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
বিশ্ব সংবাদ

কেন পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত বাড়াচ্ছে চীন?

বিশ্ব সংবাদ

আর্জেন্টিনায় ফুটবল ম্যাচে দাঙ্গা, গ্রেফতার ১২৫ সমর্থক

বিশ্ব সংবাদ

এবার অফিসিয়াল টিকটক অ্যাকাউন্ট চালু করল হোয়াইট হাউস

বিশ্ব সংবাদ

সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করল ইরানের অ্যান্টি-শিপ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More