গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ১২৩ ফিলিস্তিনি নিহত

মাথাভাঙ্গা মনিটর: গাজা উপত্যকায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। দখলদারদের হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ১২৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা ৬১ হাজার ৭০০ ছাড়িয়ে গেছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। টেলিগ্রামে প্রকাশিত মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ১২৩জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৩৯৯জন আহত ফিলিস্তিনিকে গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সাহায্য পেতে গিয়ে ২১জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১৮৫ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। এতে গত ২৭ মে থেকে এখন পর্যন্ত সাহায্য নিতে গিয়ে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা এক হাজার ৮৫৯ জনে দাঁড়িয়েছে এবং ১৩ হাজার ৫৯৪ মানুষ আহত হয়েছেন। এছাড়াও এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বহু ফিলিস্তিনি।

