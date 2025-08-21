গাজায় লাগাতার ইসরাইলি হামলা, নিহত ৬০ ফিলিস্তিনি

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে ইসরাইলি হামলায় একদিনে আরও ৬০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর ফলে গাজায় মোট প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় ৬২ হাজার ১০০ জনে পৌঁছে গেছে। এছাড়া গাজায় মানবিক সহায়তা নিতে গিয়ে একদিনে আরও ৩১ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে আরও ৩ জনের।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরাইলের অব্যাহত হামলায় এখন পর্যন্ত ৬২ হাজার ৬৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের দৈনিক আপডেটে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৬০ জন নিহত ও ৩৪৩ জন আহত হয়েছেন। এ নিয়ে মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৭৩ জনে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, গত এক দিনে অনাহার ও অপুষ্টিতে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৬৬ জনে, যাদের মধ্যে ১১২ জন শিশু।

এদিকে গাজায় উদ্ধার কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে বা রাস্তায় পড়ে থাকলেও টানা ইসরাইলি হামলা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে উদ্ধারকর্মীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

গত ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি ভঙ্গ করে ইসরাইল নতুন করে হামলা শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৫১৮ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৪৪ হাজার ৫৩২ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এদিকে ইসরাইলি বাহিনী এখনো মানবিক সহায়তা নিতে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এ ধরনের হামলায় ৩১ জন নিহত এবং ১৯৭ জন আহত হয়েছেন। গত ২৭ মে থেকে এখন পর্যন্ত খাদ্য ও সহায়তা সরঞ্জাম সংগ্রহের চেষ্টা করার সময় ইসরাইলি হামলায় ১ হাজার ৯৯৬ জন নিহত ও ১৪ হাজার ৮৯৮ জন আহত হয়েছেন।

চলতি বছরের মার্চের শুরুর দিক থেকে চলমান অবরোধ গাজার ২৪ লাখ বাসিন্দাকে চরম দুর্দশায় ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে ব্যাপক অনাহার, রোগের বিস্তার ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ধ্বংসের মধ্যে তারা জীবনযাপন করছেন।

