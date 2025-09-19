গাজা ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদে ভোট, চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র

গাজায় যুদ্ধবিরতি ও মানবিক সহায়তা বাড়ানোর দাবিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নতুন প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হওয়ার কথা রয়েছে।
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে এ ভোট অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর হুমকি সত্ত্বেও পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় ওয়াশিংটন চাপের মুখে পড়েছে। খবর এএফপির।
গাজায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করার পর গত আগস্টে নিরাপত্তা পরিষদের ১০টি অস্থায়ী সদস্য দেশ এই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এই প্রস্তাবে গাজায় ত্রাণ সরবরাহের পথ খুলে দেওয়ার পাশাপাশি ‘দুই পক্ষের মধ্যে তাৎক্ষণিক, নিঃশর্ত ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি’ এবং একইসঙ্গে জিম্মিদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এর আগে আরেকটি খসড়া প্রস্তাবে শুধু মানবিক সহায়তার ওপর জোর দিয়েছিল, যা কিছু সদস্য রাষ্ট্র যথেষ্ট মনে করেনি।
কূটনৈতিকদের মতে, এই নতুন পদক্ষেপটি যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোকে উপেক্ষা করার একটি সচেতন প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করা হবে, তারপরও তারা ভেটো ব্যবহার করলে বিশ্ববাসীর সামনে তাদের অবস্থান খোলাসা হয়ে যাবে। পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে। ফলে বাকি ১৪ সদস্য দেশের মধ্যে এ নিয়ে ক্রমশ ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে, কারণ তারা গাজার জনগণের দুর্ভোগ কমাতে ইসরাইলকে চাপ দিতে পারছেন না। এরই মধ্যে একটি জাতিসংঘ-অনুমোদিত তদন্ত কমিশন গাজায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে ‘গণহত্যা’ চালানোর অভিযোগ এনেছে।
