তাইওয়ানের পর এবার চীনে আঘাত হেনেছে ‌‘রাগাসা’

চীনের দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হেনেছে চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় ‘রাগাসা’। এর প্রভাবে উপকূল থেকে কয়েক লাখ মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে। এছাড়া, অন্তত ১০টি শহরে শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিবিসির প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।
প্রতিবেদন বলছে,গুয়াংডং প্রদেশে টাইফুন রাগাসা আছড়ে পড়বে বুধবার। অঞ্চলটির ৩ লাখ ৭০ হাজার মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে। রাগাসার প্রভাবে গুয়াংডংয়ে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি দেখা দেয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।
এছাড়া, টাইফুন রাগাসা আছড়ে পড়ার আগেই আট মাত্রার সতর্কতা জারি করেছে হংকং। অঞ্চলটিতে বিমান চলাচল ব্যাহত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।
টাইফুন রাগাসাকে ঝড়ের রাজা বলে অভিহিত করেছে চীনের আবহাওয়া বিভাগ। বলছে, চীনের পর ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হানবে রাগাসা। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কয়েক লাখ মানুষ।
এর আগে, সুপার টাইফুন রাগাসার আঘাতে তাইওয়ানে এ পর্যন্ত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৪ জন এবং এখনো নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ১২৪ জন।
