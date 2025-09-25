তাইওয়ানের পর এবার চীনে আঘাত হেনেছে ‌‘রাগাসা’

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

চীনের দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হেনেছে চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় ‘রাগাসা’। এর প্রভাবে উপকূল থেকে কয়েক লাখ মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে। এছাড়া, অন্তত ১০টি শহরে শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিবিসির প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদন বলছে,গুয়াংডং প্রদেশে টাইফুন রাগাসা আছড়ে পড়বে বুধবার। অঞ্চলটির ৩ লাখ ৭০ হাজার মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে। রাগাসার প্রভাবে গুয়াংডংয়ে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি দেখা দেয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া, টাইফুন রাগাসা আছড়ে পড়ার আগেই আট মাত্রার সতর্কতা জারি করেছে হংকং। অঞ্চলটিতে বিমান চলাচল ব্যাহত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

টাইফুন রাগাসাকে ঝড়ের রাজা বলে অভিহিত করেছে চীনের আবহাওয়া বিভাগ। বলছে, চীনের পর ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হানবে রাগাসা। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কয়েক লাখ মানুষ।

এর আগে, সুপার টাইফুন রাগাসার আঘাতে তাইওয়ানে এ পর্যন্ত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৪ জন এবং এখনো নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ১২৪ জন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
বিশ্ব সংবাদ

আসিয়ান ডিজিটাল নেশনস ইনডেক্সে মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় স্থান অর্জন

বিশ্ব সংবাদ

মার্কিন রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

বিশ্ব সংবাদ

মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছু কর্মীদের বিষয়ে বোয়েসেলের সতর্কবার্তা

বিশ্ব সংবাদ

সুপার টাইফুন রাগাসার তাণ্ডবে তাইওয়ানে নিহত ১৪, নিখোঁজ ১২৪

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More