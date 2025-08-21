তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে না থাকার নির্দেশ

তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় বা বাধা সৃষ্টি না করার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়।
সাবাক অনলাইন পোর্টালের খবরে বলা হয়েছে, ওমরা যাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তাওয়াফকালে অযথা ভিড় না করেন। তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদের দিকে শুধু ইশারা করলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে, এতে তাওয়াফের পূর্ণতা বা বৈধতায় কোনো প্রভাব পড়বে না।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই নির্দেশনার উদ্দেশ্য হলো তাওয়াফ সহজতর করা, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রাঙ্গণে চলাচলের স্বাভাবিকতা বজায় রাখা, যাতে প্রত্যেকে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে পারেন।
একই সঙ্গে তারা আবারও স্পষ্ট করেছে, সঠিক তাওয়াফের জন্য হাজরে আসওয়াদের সামনে থেমে থাকা জরুরি নয়। মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে—নিজেদের ও অন্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে যেন সবাই নিয়ম মেনে সহযোগিতা করেন।
