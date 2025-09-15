নেপালে জেনজি বিক্ষোভে নিহত বেড়ে ৭২

নেপালে সম্প্রতি সংঘটিত জেনজি বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২। দেশব্যাপী বিভিন্ন হাসপাতালে এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে বর্তমানে আরও ১৯১ জন আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে।
সরকারি প্রতিনিধির বরাতে সংবাদ মাধ্যম নেপাল নিউজ জানিয়েছে, নিহতরা সেপ্টেম্বরের ৮ এবং ৯ তারিখে বিক্ষোভ চলাকালে গুরুতর আহত হন।
সহিংস বিক্ষোভে কাঠমান্ডু সহ অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে মূলত জেন-জেড যুব আন্দোলনের ছাত্র ও কর্মীরা অংশ নেন। বিক্ষোভকারীরা সরকারি ভবন, সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট, প্রসিকিউটরের অফিসে অগ্নিসংযোগ চালায় এবং রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তাদের বাড়িতে হামলা চালায়।
রোববার সুশিলা কার্কি নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিংহদরবারে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি সকালেই লাইনছউরের শহীদ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান।
দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠানের সময় প্রধানমন্ত্রী কার্কি জেন-জি বিক্ষোভে নিহতদের পরিবারকে ১০ লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন। একই সঙ্গে মৃতদের ‘শহীদ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
