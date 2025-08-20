পুতিনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর আহ্বান ফ্রান্সের

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মত না হলে মস্কোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। সোমবার (১৮ আগস্ট) হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউরোপীয় নেতাদের বৈঠকের পর তিনি এ আহ্বান জানান।

বৈঠকের পর ম্যাক্রোঁ সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্বাস করেন যে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারি এবং বিশ্বাস করেন যে প্রেসিডেন্ট পুতিনও একটি শান্তি চুক্তি চান।’

তিনি বলেন, ‘কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরাও বলতে প্রস্তুত যে, আমাদের নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি করা দরকার।’

তিনি ভারতের উপর ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ভারতের উপর দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞার ‘অনেক প্রভাব পড়েছে’।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের তিন দিন পর ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান।

সপ্তাহান্তে, ট্রাম্প আবারও প্রকাশ্যে ইউক্রেনকে অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন। এ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ম্যাক্রোঁ বলেন, ‘না, এটা নিয়ে মোটেও আলোচনা হয়নি। আমরা এ থেকে অনেক দূরে।’

তিনি বলেন, ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতারা একমত হয়েছেন যে রাশিয়ার সঙ্গে ভবিষ্যতের চুক্তিতে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর আকারের উপর কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না। ওয়াশিংটনে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকল নেতা ‘যেকোনো আক্রমণের চেষ্টা প্রতিহত করতে পারে এমন শক্তিশালী ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী’ সমর্থন করেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট আশা ব্যক্ত করেন, রাশিয়া এবং ইউক্রেন ‘আগামীতে’ ফের যোগাযোগ শুরু করবে এবং ‘দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে’ ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কির অংশগ্রহণে একটি সম্ভাব্য ত্রি-পক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

