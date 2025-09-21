বিদেশি কর্মী নিয়োগ কমাতে নতুন কৌশল ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার এক ঘোষণায় জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মী ভিসা এইচ-১বি নিতে হলে কোম্পানিগুলোকে বছরে ১ লাখ ডলার পরিশোধ করতে হবে।
হোয়াইট হাউসে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরের সময় ট্রাম্প বলেন, আমাদের কর্মীর প্রয়োজন। ভালো কর্মীর প্রয়োজন। এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করবে যে আমরা সেই যোগ্য কর্মীই পাব।
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, বহু কোম্পানি এইচ-১বি ভিসার অপব্যবহার করে মার্কিন প্রযুক্তি খাতে দেশীয় কর্মীদের চাকরি কেড়ে নিয়ে বিদেশি স্বল্প মজুরির কর্মী নিয়োগ করছে।
হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়, বড় আকারে আমেরিকান কর্মীদের চাকরিচ্যুত করে ভিসা কর্মীদের নিয়োগ আমাদের অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা—দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
নতুন এই নিয়ম কার্যকর হলে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিদেশি কর্মীর ওপর নির্ভরশীল বহু কোম্পানির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।
বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক এ প্রসঙ্গে বলেন, কোম্পানিগুলোকে বিদেশ থেকে কর্মী এনে আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নেওয়া বন্ধ করতে হবে। এটাই আমাদের নীতি। নতুন ফি ব্যবস্থা স্থানীয় কর্মী নিয়োগকে উৎসাহিত করবে।
এইচ-১বি ভিসা হলো মার্কিন কর্ম ভিসা, যার মাধ্যমে বিদেশি পেশাদাররা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে কাজ করতে পারেন। প্রতিবছর প্রায় ৮৫ হাজার ভিসা এই কোটায় ইস্যু করা হয়। বিশেষত ভারতীয় ও চীনা আইটি খাতের পেশাজীবীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বেশি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন ফি কাঠামো বাস্তবায়ন হলে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শ্রমবাজারে অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা কমতে পারে এবং স্থানীয় মার্কিন কর্মীদের চাকরির সুযোগ বাড়তে পারে।
