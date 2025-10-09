মালয়েশিয়ার ২৩ মানবাধিকার কর্মী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা মিশন শেষে দেশে ফিরেছেন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:মালয়েশিয়ার ২৩ জন মানবাধিকার কর্মী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা মিশনে অংশগ্রহণ শেষে মঙ্গলবার রাতে দেশে ফিরে আসেন। স্থানীয় সময় রাত ১০টায় তাদের ফ্লাইট কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ অবতরণ করে।

ফ্লোটিলা মিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা অভিযাত্রী মুহাম্মদ নাদির আল-নুরি কামারুজ্জামান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে দেশে ফেরার খবর নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ফ্লোটিলা দলের সদস্যরা আগামী বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় বুকিত জলিলের আক্সিয়াটা এরেনায় অনুষ্ঠিত এক সংহতি সমাবেশে যোগ দেবেন।

নাদির বলেন, “আমার সঙ্গী ও আমি গাজার দুই বছরের গণহত্যার ভয়াবহ বার্তা এবং ম্যান্ডেট জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।” তিনি গাজার প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্মরণ করিয়ে দেন, চলতি বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনের দুই বছর পূর্ণ হলো, যেখানে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি জীবন হারিয়েছেন।

এই ফ্লোটিলা মিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মালয়েশিয়ার মানবাধিকার কর্মীদের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গাজার সংকটের বাস্তবতা তুলে ধরার পাশাপাশি সহানুভূতি ও সমর্থন জোগাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

