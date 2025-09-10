মেক্সিকোতে মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, নিহত ১০

মেক্সিকোতে মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি দোতালা বাসের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং আহত হয়েছেন আরও ৫১ জন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় রাজ্য মিচোয়াকানের দুই শহর আতলাকোমুলকো এবং মারাভাতিও’র মাঝামাঝি এলাকার একটি হাইওয়েতে ঘটেছে এই ঘটনা।
মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর জানিয়েছে, নিহত ১০ জনের মধ্যে সাত জন নারী এবং তিন জন পুরুষ।
আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকিদের অধিকাংশই চিকিৎসাসেবা নিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুর্ঘটনা কবলিত বাসটির বেশ কিছু ছবি পোস্ট করা হয়েছে। সেসব পোস্টে দেখা গেছে ট্রেনের ধাক্কায় পুরো দোতলা বাসটি দুমড়ে মুচড়ে গেছে। মালবাহী ট্রেনটির মালিক প্রতিষ্ঠান কানাডিয়ান প্যাসিফিক কানসাস সিডি ডে মেক্সিকো এ ঘটনায় গভীর শোক জানিয়ে বিবৃতি তিয়েছে।
তবে দুর্ঘটনার শিকার ডাবল ডেকার বাসটির মালিক প্রতিষ্ঠান হেররাদুরা এ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।
প্রসঙ্গত, মেক্সিকোতে সড়ক দুর্ঘটনা বিরল নয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশজুড়ে ১২ হাজার ৯৯টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন প্রায় ১ হাজার ৯০০ জন, আহত হয়েছেন ৬ হাজার ৪০০ জন এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ১০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.