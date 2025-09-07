রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বৈঠকে বসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

রাশিয়ার ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্রে বৈঠকে বসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)।

সংস্থাটির খবরে বলা হয়, ইইউ–এর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক দূত ডেভিড ও’সালিভানের নেতৃত্বে ইউরোপীয় প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেবেন। আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ে। সেখানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়, বিশেষ করে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে আলোচনা হবে।

বৈঠকে হোয়াইট হাউস, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়ের কর্মকর্তারাও অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

এর আগে ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ইইউ দল যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবে।

অন্যদিকে, সম্প্রতি চীন সফর শেষে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ইউক্রেন পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের অর্থনৈতিক সংকট অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছে।

