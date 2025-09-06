হাসপাতালেই ইঁদুরের কামড়ে প্রাণ গেল দুই নবজাতকের, দেশজুড়ে চাঞ্চল্য

খোদ হাসপাতালের ভেতরেই নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (এনআইসিইউ) ইঁদুরের কামড়ে দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এমওয়াই হাসপাতালের এ ঘটনায় দেশজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, সরকার শিশুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সরকারি হাসপাতালগুলো এখন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

গত মঙ্গলবার ও বুধবার ওই হাসপাতালে দুই কন্যাশিশুর মৃত্যু ঘটে। শিশু দুটি আগে থেকেই গুরুতর অসুস্থ ছিল। তবে তাদের আঙুল ও কাঁধে ইঁদুরের কামড়ের দাগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরেই ইঁদুরের উৎপাত উপেক্ষা করে আসছে।

তবে হাসপাতাল প্রশাসন বলছে, মৃত্যুর জন্য দায়ী শিশুদের জন্মগত রোগ ও সংক্রমণ। ইঁদুরের কামড় ছিল ক্ষুদ্র আঘাত মাত্র।

কিন্তু জনসাধারণের কাছে এই ব্যাখ্যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জরুরি বৈঠক ডাকেন এবং উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পাঁচ সদস্যের এই তদন্ত কমিটি আগামী সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেবে। মানবাধিকার কমিশনও এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে।

এদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনার তরুণ রাঠি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুই নার্সকে বরখাস্ত করেছে। সেইসঙ্গে নার্সিং সুপারের দায়িত্ব পরিবর্তন করেছে, কয়েকজন কর্মকর্তাকে শোকজ করেছে এবং পেস্ট কন্ট্রোল সংস্থাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে।

এদিকে দুই শিশুর মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় রাহুল গান্ধী অভিযোগ করে বলেছেন, সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অবহেলায় ফেলে দিয়েছে এবং বেসরকারি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

জনসাধারণেরও ক্ষোভ এখন চরমে উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হাসপাতালের ভেতরের ভয়ঙ্কর চিত্র নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে।

ইঁদুরের কামড়ে নবজাতক মৃত্যু ঘটার মতো অকল্পনীয় ঘটনায় সরকার এবং প্রশাসন এখন কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

