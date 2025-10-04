কীভাবে বুঝবেন আপনার ফোনে ভাইরাস আছে কিনা

স্টাফ রিপোর্টার:আপনি ফোন ব্যবহার করছেন, সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন, আপনার ফোনে ভাইরাস ঢুকে আছে কিনা। মনে রাখবেন, আপনার ফোনে নানাভাবে ভাইরাস ঢুকতে পারে। হ্যাকাররা এই ভাইরাসের মাধ্যমে ফোনের দখল নিয়ে ব্যবহারকারীকে ব্ল্যাকমেইল করে থাকে। আবার ফোনের নানান সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ভাইরাস ছড়িয়ে। ফোন হ্যাং হওয়া, চার্জ দ্রুত শেষ হওয়া এবং নেটওয়ার্ক ঠিকভাবে কাজ না করা ভাইরাসের অন্যতম কারণেও হতে পারে।
চলুন জেনে নেওয়া যাক, কিভাবে বুঝবেন আপনার ফোনে ভাইরাস আছে কিনা—
স্মার্টফোনের এই কয়েকটি লক্ষণ দেখে বুঝতে পারবেন আপনার ডিভাইসে ভাইরাস ঢুকেছে কিনা। প্রথমত খেয়াল করুন আপনার ফোনে অস্বাভাবিকভাবে ইন্টারনেটের ডাটা খরচ হচ্ছে কিনা। আর বারবার স্বাভাবিকের থেকে প্রচুর ডাটা প্যাক খরচ হলে বুঝে যাবেন মোবাইলে ভাইরাস ঢুকেছে। দ্বিতীয়ত আপনার ফোনের ব্যাটারি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হলে বুঝবেন ফোন ভাইরাসে আক্রান্ত। তাই বারবার ব্যাটারি চার্জ করতে হচ্ছে। আর যদি দেখেন ফোনে সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন আসা শুরু হয়েছে। তবে বারবার এই ধরনের বিজ্ঞাপন আপনার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তৃতীয়ত অনেক সময় নতুন ফোনের স্ক্রিনে অদ্ভুত চেহারা হয়ে যাবে। হোম স্ক্রিন বারবার বদলে যাবে। আপনি ফোনের স্বাভাবিক গতি আর পাবেন না। ফোন হ্যাং হতে শুরু করবে।
যেভাবে ভাইরাস দূর করবেন—
১. আপনি ইনস্টল করা অ্যাপগুলো পরীক্ষা করুন এবং অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো ফোন থেকে সরিয়ে দিন।
২. আসল অ্যান্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করুন, যা ক্রমাগত অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার স্ক্যান করবে তেমনই অ্যান্টি-ভাইরাস নিন।
৩. আর যদি এর কোনটিই কাজ না করে, তবে ব্যাটারি ড্রেন ঠিক করুন এবং মেরামত করতে ফ্যাক্টরি রিসেট করুন। ফ্যাক্টরি রিসেট করার আগে আপনি ডিভাইস থেকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলোর ব্যাকআপে রাখুন।
৪. সেই সঙ্গে আপনার ফোনের সেটিংস থেকে আপনার ব্রাউজার ক্যাশে পরিষ্কার করুন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.