অন্তর্বর্তী সরকার ৯০ শতাংশ সফল: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার:অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকার ৯০ শতাংশ সফল হয়েছে। রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তিনি।
এক সাংবাদিকের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, “একেকজন একেকভাবে মূল্যায়ন করবেন। আমি ৩০ বছর ধরে সাংবাদিকতা করেছি। গত ১৮ মাস খুব নিবিড়ভাবে এই সরকারকে দেখেছি। আমরা যে ধরনের আমলাতন্ত্র, ভঙ্গুর অর্থনীতি এবং দুর্বল প্রতিষ্ঠান পেয়েছি—সেই প্রেক্ষাপটে সরকারের কাজ মূল্যায়ন করলে, আমার ব্যক্তিগত মত হলো তারা ৯০ শতাংশ সফল।”
আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারের জারি করা অধ্যাদেশগুলোর প্রতিটিই শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই বছরের ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। প্রায় দেড় বছর দায়িত্ব পালনের পর গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন সরকারের শপথের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বকাল।
আগামী মঙ্গলবার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের আয়োজন করা হয়েছে। উপদেষ্টারা পতাকাবাহী গাড়িতে করে শপথ অনুষ্ঠানে যাবেন এবং শপথ শেষে পতাকা ছাড়া গাড়িতে করে বাসায় ফিরবেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্পন্ন হবে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বিএনপি। গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে দুই যুগ পর দলটি আবারও সরকার গঠনের সুযোগ পেয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ের ধারাবাহিকতায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন—এ ঘোষণা দলটি আগেই দিয়েছে।
