আওয়ামী লীগের লকডাউনের বিপরীতে পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা জুলাই ঐক্যের

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:আগামী ১৩ নভেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরে আওয়ামী লীগের ঘোষিত লকডাউন কর্মসূচির বিরুদ্ধে পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ‘জুলাই ঐক্য’। সংগঠনটি নৈরাজ্য এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের মুখ্য সমন্বয়ক মোসাদ্দেক ইবনে মোহাম্মদ দুই দিনের কর্মসূচি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং নির্বাচনের রূপরেখা নির্ধারণে সংগঠনটি তাদের অবস্থান ধরে রাখবে। তিনি দাবি করেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন জুলাই সনদের নীতিমালার আওতায় হতে হবে, এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

সংগঠনের নেতারা জানান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেটে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হবে।
তারা আরও বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে কোনো আপসের সুযোগ নেই।

এদিকে, আগামী ১৩ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা বিরাজ করছে। একই তারিখে আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি ঘোষণার পর বিভিন্ন মহলে আলোচনা-বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের  মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের প্রকৃত মানবিক দায়িত্ব

শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান: অক্সিজেন সিলিন্ডার ও মেয়াদোত্তীর্ণ…

শীর্ষ সংবাদ

পেঁয়া‌জের দাম কমা‌তে যে হু‌ঁ‌শিয়ার দি‌লেন বা‌ণিজ‌্য উপ‌দেষ্টা

শীর্ষ সংবাদ

মেহেরপুরে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে একই পরিবারের ৪ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More