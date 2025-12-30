আগামীকাল বাদ জোহর খালেদা জিয়ার জানাজা, দাফন করা হবে স্বামীর করবের পাশে

স্টাফ রি‌পোর্টার: বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকার।

জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিসেস জিয়াকে তার স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের পাশে দাফন করা হবে বলেও জানানো হয়।

এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ও এক‌দি‌নের সাধারণ ছু‌টির ঘোষণা করা হ‌য়ে‌ছে।

আজ দুপুর ১২টায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এই ঘোষণা দেন।

