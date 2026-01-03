আজ দেখা যাবে বছরের প্রথম সুপারমুন  

স্টাফ রিপোর্টার: চাঁদ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসলে সে সময়ের পূর্ণিমার চাঁদকে সুপারমুন বলা হয়। এ সময় খালি চোখে চাঁদটিকে সাধারণ সময়ের চেয়ে বড় ও অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখায়।
আজ (৩ জানুয়ারি) হতে যাচ্ছে বছরের প্রথম পূর্ণিমা এবং আকাশে চাঁদকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বড় দেখাবে। ফেলে আসা বছরের অক্টোবর থেকে টানা যে ‘সুপারমুন’ দেখা যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবারেরটিই হতে যাচ্ছে তার শেষ পর্ব।
জানুয়ারির এই পূর্ণিমাকে মাঝেমধ্যে ‘উলফ মুন’, ‘কোল্ড মুন’ বা ‘হার্ড মুন’ও বলা হয়। এসব নাম ঐতিহ্যবাহী হলেও এর অনেকগুলো ইদানীংকালেই বেশি পরিচিতি পেয়েছে।
অন্যান্য মহাজাগতিক দৃশ্যের মতো সুপারমুন দেখার জন্য বিশেষ কোনো যন্ত্র বা প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই, বরং অন্যান্য সূক্ষ্ম মহাজাগতিক ঘটনার তুলনায় কোনো জনবহুল বা ব্যস্ত জায়গা থেকে এ চাঁদ দেখার বিষয়টি বরং ভালো হতে পারে।
দিগন্তরেখায় থাকা বিভিন্ন বস্তু বা ভবনের পাশে চাঁদকে দেখলে এর বিশালতা ও নাটকীয় রূপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
এ বছরের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় আকাশের অনেক উঁচুতে অবস্থান করবে জানুয়ারির এ চাঁদ। ফলে চাঁদটিকে আরও দীর্ঘক্ষণ ও খুব সহজেই দেখা যাবে।
তবে চাঁদটি দেখতে কিছুটা কম রোমাঞ্চকর মনে হতে পারে। কারণ চাঁদ যখন আকাশের অনেক উপরে থাকে তখন পৃথিবীর কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ থাকে না বলে একে ততটা বিশাল দেখায় না।
চাঁদ পৃথিবী থেকে গড় দূরত্বের চেয়ে কাছাকাছি চলে এলে ‘সুপারমুন’ ঘটে। ফলে এ সময় চাঁদকে সাধারণ সময়ের চেয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ বড় এবং ৩০ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল দেখায়।
