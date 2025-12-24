আজ স্বপরিবারে বিমানে উঠবেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার:দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামীকাল দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। লন্ডন থেকে সপরিবারে ফ্লাইটে উঠবেন স্থানীয় সময় আজ (বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায়। বিএনপির শীর্ষ এই নেতাকে বরণ করতে কর্মীদের মধ্যে উৎসবের আমেজ।
এরই মধ্যে পূর্বাচলের তিনশ’ ফিট সম্বর্ধনা মঞ্চ এলাকায় সারাদেশ থেকে নেতা-কর্মীরা আসতে শুরু করেছেন। বিএনপি নেতাদের দাবি, ২৫ ডিসেম্বর ঢাকা জনসমুদ্রে পরিণত হবে। এদিকে, তারেক রহমানের নিরাপত্তায় সরকারের পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে বাড়তি উদ্যোগ।
২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নেতাকে বরণে বিএনপির রাজকীয় সম্বর্ধনা। অনুষ্ঠানের মঞ্চকে ঘিরে সারাদেশের নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উৎসাহ -উদ্দীপনা। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা সংলগ্ন তিনশ’ ফিট এলাকায় দ্রুত গতিতে তৈরি হচ্ছে সংবর্ধনা মঞ্চ। সারাদেশ থেকে বিএনপি নেতাকর্মীরা ছুটে আসছেন। সময় যত গড়াচ্ছে নেতা-কর্মীদের ভীড় বাড়ছে।
দীর্ঘ ১৭ বছর জেল-জুলুম, লড়াই সংগ্রামের পর, দলের ভবিষ্যত নেতা দেশে ফিরছেন, খুশি সবাই। এই সমাবেশ ঘিরে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা। মঞ্চের সার্বিক অগ্রগতি নিয়মিত পরিদর্শন করেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। তাদের প্রত্যাশা অর্ধকোটি মানুষের সমাগম ঘটবে তারেক রহমানের সমাবেশে।
তারেক রহমানের জন্য তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বাড়তি আবেগ ও ভালোবাসা। দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে ভিন্ন ভিন্ন সাজে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.