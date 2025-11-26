আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ চত্বরে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. নাজমুল হাসান শাওন।

উদ্বোধনের আগে বর্ণাঢ্য রেলি জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ চত্বর প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন খামারি ও প্রদর্শনী স্টল ঘুরে দেখেন। প্রদর্শনীতে গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতরসহ বিভিন্ন জাতের প্রাণী প্রদর্শন করা হয়।
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি মেহেরপুরের প্রাণিসম্পদ দেশীয় বাজারেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। খামারিদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, “আপনাদের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে আরও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে।”

তিনি আরো বলেন, এই জেলা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত একটি জেলা। এই যে কৃতিত্ব এটি আমাদের খামারিদের পরিশ্রম, চেষ্টা, সাধনা এবং ধৈর্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এই অর্জন তাদেরই। এজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা যে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন করি হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল এসবের প্রয়োজন কারণ প্রাণিজ আমিষ খুবই জরুরি। একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে চাইলে আমাদের মেধাবী ও দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন করে যারা পরিশ্রম করবে, কাজ করবে, মেধাশক্তির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেবে। আর এইজন্য প্রাণিজ আমিষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে প্রতীকীভাবে কবুতর উড়িয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

