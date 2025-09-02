আমরা নির্বাচনের কথা বলি ক্ষমতা পেতে নয়, গণতন্ত্রের জন্য

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, আমরা নির্বাচনের কথা বলি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয় বরং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, আর জনগণের সেই রায়কেই আমরা শ্রদ্ধা করি। ক্ষমতায় থাকা নয়, দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির গৌরব, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সাফল্যের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার বিকালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকার রক্ষায় সবসময় অঙ্গীকারবদ্ধ। সে সময় হাসিনার দুঃশাসনে প্রবাস থেকেও যারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রেখে দেশ ও দলের স্বার্থে কাজ করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান বিএনপির বর্ষীয়ান এ নেতা।

গৌরব, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সাফল্যের এ দোয়া ও আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন বিএনপি মালয়েশিয়ার সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বাদলুর রহমান খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বিএনপি মালয়েশিয়ার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, মালয়েশিয়া বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব আলম শাহ ও মালয়েশিয়া বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি তালহা মাহমুদ ছাড়াও সহ-সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন, সহ-সভাপতি, ডা. এস, এম, রহমান তনু, সহ-সাধারণ সম্পাদক এস, এম, নিপু, কাজী সালাহ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা সালাহ উদ্দিন।

আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আ: আজিম মোল্লা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন হাবিবুর রহমান শিশির, আমিনুল ইসলাম রতন, জসিম উদ্দিন, আ: রহিম, রমজান আলী ও সুমন চৌধুরী। শাখা কমিটির মধ্যে বক্তব্য দেন, মো. জাকির হোসেন, ইসমাইল মজুমদার, মনির হোসেন, বাবুল, মো. মানিক, রানা সুমন ও জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিএনপি মালয়েশিয়ার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ প্রয়াত সব শহীদ ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে গৌরব, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সাফল্যের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন উপস্থিত নেতাকর্মীরা।

