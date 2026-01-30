আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় শহীদ মেজর বজলুল হুদার কবর জিয়ারত করলেন সিআইপি সাহিদুজ্জামান টরিক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাটবোয়ালিয়া / ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিঃ আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় বীর শহীদ মেজর বজলুল হুদার কবর জিয়ারত করেছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাহিদুজ্জামান টরিক (সিআইপি)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি উপজেলার নগর বোয়ালিয়া – হাটবোয়ালিয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে এই জিয়ারত সম্পন্ন করেন। এসময় তার সাথে পাঁচ কমলাপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা উপস্থিত ছিল।
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সাহিদুজ্জামান টরিক আবেগপ্লুত হয়ে বলেন, “মেজর বজলুল হুদা সম্পর্কে আমার নানা ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি প্রায়ই বন্ধুদের নিয়ে ওনার বাসায় খেতে যেতাম। তিনি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন।”
তিনি আরও বলেন, “ব্যাংকক জেলখানা থেকে তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে আমি ওনার সাথে দেখা করতে যেতে পারিনি। সেই দেখা আজ হলো ওনার কবরে।” পরে তিনি নিজেই মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন।
জিয়ারতকালে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রোওশনাল হক মল্লিক ও মোশাররফ হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আতাউল হুদা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুহিবুল হুদা তুহিন, ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইসমাইল হুদা প্রমুখ।
এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি হাটবোয়ালিয়া বাজারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফের পক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন।

