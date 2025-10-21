আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে সংঘর্ষ: ৫ জনকে কুপিয়ে জখম, আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজন রাজশাহী রেফার্ড।

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের খুদিয়াখালী গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) পাঠানো হয়েছে।
জানা যায়, মঙ্গবার সকাল আনুমানিক আটটার দিকে খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত ভাদু বিশ্বাসের ছেলে বজলুর রহমান দোপের মাঠে তার জমিতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান তার চাচাতো ভাইয়েরা জমি দখল করে ভুট্টা রোপণ করছেন। বজলুর রহমান এতে বাধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।
সংবাদ পেয়ে বজলুর রহমানের ভাই শাহাজান, ছেলে রকিবুল ইসলাম ও তরিকুল ইসলাম এবং রকিবুলের স্ত্রী তৃপ্তি খাতুন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এসময় প্রতিপক্ষরা তাদের উপরও হামলা চালায় এবং কুপিয়ে জখম করে।
স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন জানান, আহত পাঁচজনের শরীরেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর হওয়ায় তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি চারজন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণেই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত থানায় কেউ মামলা দায়ের করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জড়িতদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনা হবে।”
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.