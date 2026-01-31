আলমডাঙ্গায় ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জেলা প্রশাসক কামাল হোসেন

আলমডাঙ্গা অফিসঃআসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট–২০২৬ অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শনিবার বেলা বারোটার দিকে আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন। তিনি
বলেন, নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ধরনের অনিয়ম, প্রভাব বা চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে সংবিধান ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি।
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটু রাষ্ট্রের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল কার্যক্রম। এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব তাহমিনুর রহমান, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ, চুয়াডাঙ্গা বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসান হাবিব, পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএম জসীমউদ্দীন। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জীবননগন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কামরুল হাসান।
দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভোটগ্রহণ পদ্ধতি, ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ব্যবস্থাপনা, ভোটার শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া, ভোট গণনা, ফলাফল প্রণয়ন ও যথাসময়ে ফলাফল প্রেরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
