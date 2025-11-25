মিরপুরে উপজেলা প্রশাসন ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেনের মতবিনিময সভা অনুষ্ঠিত।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার মিরপুরে উপজেলার প্রশাসন ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ ইকবাল হোসেন। রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক মো. ইকবাল হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই আমি যতদিন এখানে থাকবো, আমি কিছু নিতে আসিনি। আমি এখানে এসেছি নির্মোহভাবে কাজ করতে। এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। এই সামান্য পৃথিবীতে টাকা—পয়সা আমাকে টানে না। আমি যেদিন যাবো, আমার কাজের মাধ্যমেই আমাকে মিলিয়ে নেবেন।
জেলা প্রশাসক আরো বলেন, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের বেতন হয়। আমি জনগণের একজন কর্মচারী। খালি হাতে কুষ্টিয়াতে এসেছি খালি হাতে কুষ্টিয়া থেকে ফিরে যেতে চাই। নাম ফলক উন্মোচন করে কুষ্টিয়াতে কোন স্মৃতি রেখে যেতে চাই না। আমার কাজের মাধ্যমে যদি কুষ্টিয়ার জনগণ আমাকে মনে রাখে এটাই আমার জন্য বড় পাওয়া হবে। গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের পিছনে লেগে থাকবেন। যেন কোথাও অন্যায় দুর্নীতি দেখলেই সেগুলো লেখার মাধ্যমে তুলে ধরবেন। কুষ্টিয়ার উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সংবাদমাধ্যম সবার সম্মিলিত সহযোগিতা অপরিহার্য। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমি এই জেলার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতে চাই। তিনি আরো বলেন, কোন শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ও মোটরসাইকেল নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবে না এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে কঠোর হওয়ার নির্দেশনা এসময় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুর ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. পিযুষ কুমার সাহা, কৃষি অফিসার আব্দল্লাহ আল মামুন, প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল কাফি, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা. রিজভি আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ উদ্দিন, মিরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী, মিরপুর থানার তদন্ত অফিসার আব্দুল আলিম, বন কর্মকর্তা জুয়েল আহমেদ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক সোহেল রানা, সমাজসেবা অফিসার জামশেদ আলী, মৎস্য অফিসার আবুল কালাম আজাদ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হমান্নাজ খন্দকার, প্রকল্প কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান, ফায়ার সার্ভিস এর ষ্টেশন অফিসার নাসিম রেজা সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং মিরপুরে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
