ঐক্যবদ্ধ থাকুন, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নয়: নেতাকর্মীদের প্রতি শামসুজ্জামান দুদুর আহ্বান।

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি কর্মীদের ঘরে বসে না থেকে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট চাওয়ার নির্দেশনা দেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে চুয়াডাঙ্গার শিল্পকলা মুক্তমঞ্চে এক গণসংযোগে ও পথসভায় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি এই কথা বলেন।
ধানের শীষ ও জনগণের আস্থা
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষ যখনই ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে, তখনই তাকে বিজয়ী করেছে। তিনি এই ধানের শীষকে মাওলানা ভাসানী, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বর্তমানে নেতা তারেক রহমানের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে এই প্রতীক যুবকদের এবং এদেশের মানুষের সবচেয়ে প্রিয়।
তিনি আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষ সব সময় ন্যায়ের পক্ষে থেকেছে এবং অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করা বিএনপিকে নিয়ে যারা ব্যবসা করতে চেয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।
গণতন্ত্র ও মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার বার্তা
সাবেক এই সংসদ সদস্য জোর দিয়ে বলেন, তাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি দেশে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানুষের ভোটার অধিকার, কৃষক, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষের বাংলাদেশ রূপান্তরিত করবে।
তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলেন, “সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন। কেউ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করবেন না। ঘরে বসে থাকলে চলবে না। মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে, ভোট চাইতে হবে। এ দেশের প্রকৃত মালিক দেশের জনগণ, তাদের সেই মালিকানা ফিরিয়ে দিতে তাদের সমর্থন লাগবে — এটা বুঝাবেন।” তিনি আশা প্রকাশ করেন, জনগণ আগেও যেমন ধানের শীষে ভোট দিয়েছে, এবারও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দিবে।
কেন্দ্রীয় নির্দেশের জন্য অপেক্ষা
নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, “উপর থেকে যখন নির্দেশ আসবে তখন সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অন্য দল যা বলছে তাতে কাজ হবে না। দেশের জনগণ ধানের শীষ পছন্দ করে। তাই জনগণের সব ধরনের সহযোগিতা আপনাদেরকে করতে হবে এবং ধানের শীষ, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আমাদের নেতা তারেক রহমানের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”
অন্যান্যদের উপস্থিতি
গণসংযোগ ও পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম রতন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আসিরুল ইসলাম সেলিম, জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট শামীম রেজা ডালিম, জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরামের কার্যকরী সদস্য অ্যাডভোকেট বদিউজ্জামান, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট মইনুল হোসেন ও বোরহান উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সদস্য আবু জাফর, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, মুনজুরুল জাহিদ প্রমুখ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.