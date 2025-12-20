কবি নজরুলের সমাধি চত্ত্বরেই দাফন করা হবে ওসমান হাদির মরদেহ

স্টাফ রিপোর্টার:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের কাছে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ দাফন করা হবে বলে নিশ্চিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি অনলাইন বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রক্টর ড. সাইফুদ্দীন আহমদ।
ওসমান হাদির পরিবারের চাওয়া এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের চিঠির প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশেই সমাহিত রয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ওই চত্ত্বরে তিনি ছাড়াও বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীর কবর রয়েছে বলেও জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর।
বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে শুক্রবার সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় ওসমান হাদির মরদেহ। বিমানবন্দরে তার মরদেহ গ্রহণ করেন সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। এর পর তার মরদেহ ঢাকার হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের হিমঘরে রাখা হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, শরিফ ওসমান হাদির নামাজে জানাজা শনিবার বেলা দুইটায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে।
গত ১২ই ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর পানির ট্যাঙ্কি এলাকার বক্স কালভার্ট রোডে দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে আহত হন শরিফ ওসমান হাদি। এরপর সংকটাপন্ন অবস্থায় ঢাকায় চিকিৎসা দিয়ে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়েছিল।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.