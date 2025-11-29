কুষ্টিয়ায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও ছাত্র সমাবেশ 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার মিরপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ধানের শীষের প্রচারণা এবং তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ তম বাস্তবায়নের ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র সমাবেশের শুরুতেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে শনিবার বিকেলে মিরপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক রোকনুজ্জামান রিন্টুর সভাপতিত্বে ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন, নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি ফ্যাসিস্ট সরকারের হয়রানি চূড়ান্ত শিখরে গিয়েও সেই সরকারের সঙ্গে আপোষ করেননি। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে নির্বাচনের কোন বিকল্প নাই। তিনি বলেন এদেশের মানুষ নির্বাচনমুখী, গণতন্ত্রমুখী এবং তারা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগে জন্য উদগীব হয়ে আছে। দেশের স্বাধীনতাসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ছাত্র সমাজের অগ্রণী ভূমিকার ছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভেড়ামারা উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শাজাহান আলী। উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ছাব্বির আহম্মেদের পরিচালনায় এ সময়ে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক কামরুজ্জামান কাকন, শরিফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক অ্যাডভোকেট খন্দকার খায়রুজ্জামান খাইরসহ অনেকই।
পরবর্তী পোস্ট
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.