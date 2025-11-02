কুষ্টিয়ায় সাগর-রুনি হত্যার বিচার দাবীতে,  সাংবাদিক ইউনিয়নের বিক্ষোভ সমাবেশ। 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সাগর-রুনিসহ সকল সাংবাদিক হত্যার বিচার, নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং চাকরিচ্যূত সাংবাদিকদের পূণর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের নবাব সিরাজুদ্দৌলা সড়কের প্রেসক্লাবের সামনে কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়ন কেইউজে’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চুর সভাপতিত্বে ও দপ্তর সম্পাদক এস. এম মাহফুজ উর রহমানের সঞ্চালনায় এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন,
সাধারণ সম্পাদক শামীম উল হাসান অপু,
কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি মজিবুল শেখ, সাপ্তাহিক পথিকৃৎ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহরিয়ার ইমন রুবেল, বাংলাভিশন ও দৈনিক দেশরূপান্তর পত্রিকার কুষ্টিয়া হাসান আলী, দৈনিক কুষ্টিয়া’র নির্বাহী সম্পাদক আলী মুজাহিদ প্রমূখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, সাংবাদিক সাগর-রুনি,হত্যা ও কুষ্টিয়ায় নিহত সাংবাদিক রুবেল হত্যাসহ দেশের সকল সাংবাদিকদের হত্যার বিচারের দাবী জানান। এছাড়াও সাংবাদিক নেতারা নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনসহ চাকরিচ্যূত সাংবাদিকদের পূণর্বহালের দাবিও জানান।
এ মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমএ জিহাদ,কোষাধ্যক্ষ ও দৈনিক দেশতথ্য পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এনামুল হক, দৈনিক কালবেলা ও এটিএন বাংলা কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তুহিন আহমেদ, দৈনিক দি টিচারে সম্পাদক ও চ্যানেল টুয়েন্টিফোরের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি শরীফ বিশ্বাস, জিটিভি’র কুষ্টিয়া প্রতিনিধি কাজী সাইফুল, দৈনিক ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও দৈনিক বাংলার কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:।
