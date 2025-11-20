কোটা বৈষম্যের প্রতিবাদে রাঙামাটিতে দুইদিনব্যাপী হরতাল চলছে

স্টাফ রিপোর্টার:রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোটা বৈষম্য ও অনিয়মের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুইদিনব্যাপী লাগাতার হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে কোটাবিরোধী ঐক্যজোট, সাধারণ শিক্ষার্থী ও সচেতন নাগরিকবৃন্দ। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে রাঙামাটি শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে হরতালের সমর্থণে পিকেটিং করেছে কোটা বিরোধী ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ। তারা টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় পিকেটিং করে। এ বিষয়ে আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ জানান, জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগে কোটা বৈষম্য বাদ দিয়ে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক নিয়োগ প্রদানের জন্য দাবি জানানোর পরেও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাদের দাবি না মেনে নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় আমরা আজ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ২ দিনব্যাপী শান্তিপুর্ণ হরতাল কর্মসূচি শুরু করেছি। নেতৃবৃন্দ জানান, স্কুলের পরীক্ষার্থীসহ জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন হরতালের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে।হরতালকে কেন্দ্র করে যাতে কেন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য শহরের গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হরতালের প্রথম দিনে ভোর ৬টা থেকে রাঙামাটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্টে হরতালের সমর্থনে কোটাবিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মিছিল এবং পিকেটিং করছে।

হরতালে রাঙামাটিতে সকল প্রকার দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। জেলা থেকে সকাল থেকে দূরপাল্লার সকল যান বাহন বন্ধ রয়েছে। এছাড়া রাঙামাটির উপজেলাগুলোতে নৌ পথে কোন প্রকার লঞ্চ ছেড়ে যায়নি।

পার্বত্য জেলা পরিষদে নিয়োগ প্রক্রিয়া জাতিগত বৈষম্য, সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত কোটা সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা না মানার কারণে কোটা বিরোধী সংগঠনগুলো এই হরতাল পালন করছে।

