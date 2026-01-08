ঘুষের লক্ষাধিক টাকাসহ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

স্টাফ রিপোর্টার: ঘুষ গ্রহণের সময় লক্ষাধিক টাকাসহ যশোরের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমকে হাতেনাতে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
দুদক যশোর কার্যালয় সূত্র জানায়, বিকালে উপপরিচালক মো. সালাউদ্দিন ও সহকারী পরিচালক আল আমিনের নেতৃত্বে একটি দল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অভিযান চালায়। এ সময় আশরাফুল আলমের কক্ষ থেকে ঘুষের ১ লাখ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।
দুদক ও অভিযোগসূত্রে জানা যায়, যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া খানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ নুরুন্নবীর স্ত্রী শিরিনা আক্তার ঝিকরগাছা উপজেলার কাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গত বছরের ২ অক্টোবর তিনি মারা যান। স্ত্রীর পেনশন সংক্রান্ত টাকা ছাড়ের জন্য নুরুন্নবী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমের সাথে তিনি যোগাযোগ করেন।
অভিযোগে বলা হয়, গত তিন মাস ধরে নানাভাবে তাকে ঘুরানো হচ্ছিল। এক পর্যায়ে ৮০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার পরও পেনশনের ফাইল ছাড় করা হয়নি। পরে আরও টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে পেনশনের টাকা ছাড় হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া খুলনা বিভাগের এক কর্মকর্তার যোগসাজশে মৃত্যুবরণকারী শিক্ষিকার বেসিক বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন নুরুন্নবী।
তিনি জানান, বুধবার বিকালে ফাইল ছাড় করানোর জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে ঘুষের ১ লাখ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন। এর আগেই বিষয়টি দুদককে জানানো হলে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
দুদক যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল আমিন বলেন, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.