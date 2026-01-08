ঘুষের লক্ষাধিক টাকাসহ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রি‌পে‌ার্টার: ঘুষ গ্রহণের সময় লক্ষাধিক টাকাসহ যশোরের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমকে হাতেনাতে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

দুদক যশোর কার্যালয় সূত্র জানায়, বিকালে উপপরিচালক মো. সালাউদ্দিন ও সহকারী পরিচালক আল আমিনের নেতৃত্বে একটি দল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অভিযান চালায়। এ সময় আশরাফুল আলমের কক্ষ থেকে ঘুষের ১ লাখ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

দুদক ও অভিযোগসূত্রে জানা যায়, যশোর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া খানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ নুরুন্নবীর স্ত্রী শিরিনা আক্তার ঝিকরগাছা উপজেলার কাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গত বছরের ২ অক্টোবর তিনি মারা যান। স্ত্রীর পেনশন সংক্রান্ত টাকা ছাড়ের জন্য নুরুন্নবী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমের সাথে  তিনি যোগাযোগ করেন।

অভিযোগে বলা হয়, গত তিন মাস ধরে নানাভাবে তাকে ঘুরানো হচ্ছিল। এক পর্যায়ে ৮০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার পরও পেনশনের ফাইল ছাড় করা হয়নি। পরে আরও টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে পেনশনের টাকা ছাড় হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া খুলনা বিভাগের এক কর্মকর্তার যোগসাজশে মৃত্যুবরণকারী শিক্ষিকার বেসিক বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন নুরুন্নবী।

তিনি জানান, বুধবার বিকালে ফাইল ছাড় করানোর জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে ঘুষের ১ লাখ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন। এর আগেই বিষয়টি দুদককে জানানো হলে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

দুদক যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আল আমিন বলেন, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলমকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য পাতা

জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

শীর্ষ সংবাদ

হাদিকে হত্যার নির্দেশদাতার নাম প্রকাশ ক‌রে‌ছে পুলিশ

শীর্ষ সংবাদ

ওসমান হাদিকে হত্যায় পলাতক ফয়সালসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

শীর্ষ সংবাদ

চাকরির প্রলোভনে কম্বোডিয়ায় দাসত্ব চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহের যুবকেরা মানবপাচার চক্রের ফাঁদে…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More