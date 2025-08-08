চান্দনা চৌরাস্তায় সাংবাদিক তুহিন হত্যা: ইউনাইটেড মিডিয়া ফোরামের শোক ও প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার:গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় গভীর শোক, তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ইউনাইটেড মিডিয়া ফোরাম (ইউএমএফ)। একইসাথে শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে সংগঠনটি।
বৃহস্পতিবার রাতের এ মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে সংগঠনের আহ্বায়ক আনজাম খালেক ও সদস্য সচিব মোস্তফা কামাল এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এক যুবককে কোপানোর ভিডিও ধারণ করায় সন্ত্রাসীরা সাংবাদিক তুহিনকে বর্বরভাবে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করেছে।
নেতৃবৃন্দ বলেন, “এটি শুধু একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির নির্মম প্রমাণ। সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণহীনতা ও দাপটের এক ন্যাক্কারজনক উদাহরণ। চব্বিশ-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে এমন বর্বরোচিত ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।”
প্রতিবাদলিপিতে আরও বলা হয়, স্বাধীন ও মুক্ত সাংবাদিকতা রক্ষায় এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসী ও খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, দেশজুড়ে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানায় ইউএমএফ, যাতে নিহত সাংবাদিক তুহিনের আত্মা ন্যায়বিচার পায়।
বিবৃতির শেষে ইউএমএফ-এর আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব বলেন, “আমরা শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাই। সাংবাদিক তুহিনের পরিবারের ন্যায়বিচারের দাবিতে ইউনাইটেড মিডিয়া ফোরাম সর্বাত্মকভাবে পাশে থাকবে।” সংগঠনটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক কাবিউল আজিজের পাঠানো এক নিন্দা ও প্রতিবাদ লিপিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
