চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান: ১৩ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গায় হেলমেট ও লাইসেন্সবিহীন মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে এক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এই অভিযানে আইন ভঙ্গ করার দায়ে ১৩ জন মোটরসাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার ৭ এ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা শহরের কলেজ রোড সংলগ্ন মুক্ত মঞ্চ রোডে এই যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়।
সড়ক পরিবহন আইন ও ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগে অভিযান চলাকালে ১৩ জন চালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। একই সঙ্গে, কাগজপত্রবিহীন ও নিয়ম ভঙ্গকারী ১০টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। এছাড়াও, তাৎক্ষণিকভাবে ৩টি গাড়ির কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে। নিয়ম ভঙ্গকারী চালকদের জরিমানা করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মোটরসাইকেলগুলো আটক করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. আশরাফুল আলম এবং সার্জেন্ট আফতাব।
পাশাপাশি, ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের টিআই সহিদুর রহমান, সার্জেন্ট আশরাফুজ্জামান, সার্জেন্ট মো. রিয়াজুল ইসলাম এবং সাব-ইন্সপেক্টর মো. সাইফুল ইসলাম।
সাধারণ মানুষের স্বস্তি ও প্রত্যাশা
এই চেকপোস্ট অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বিশেষ করে হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোর বিরুদ্ধে এমন কঠোর পদক্ষেপের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা। স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাফিক সার্জেন্টের নেতৃত্বে এই হেলমেট ও লাইসেন্সবিহীন মোটর সাইকেল চালানোর বিরুদ্ধে অভিযানটি অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, যা সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে সহায়ক হবে।

