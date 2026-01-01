চুয়াডাঙ্গায় কোর্টমোড় ও দৌলতদিয়ারে পুলিশের চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় দোয়েল চত্বর ও দৌলতদিয়ার এলাকায় পুলিশের চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে ট্রাফিক শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন যানবাহন তল্লাশি করা হয়।

অভিযানকালে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল, পাশাপাশি বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাসের বৈধ কাগজপত্র যাচাই করা হয়। একই সঙ্গে ইজিবাইকসহ বিভিন্ন যানবাহন তল্লাশি করে অবৈধ কোনো সামগ্রী আনা–নেওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও খতিয়ে দেখা হয়।

অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান চালানো হচ্ছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

কোর্টমোড় দোয়েল চত্বরে অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (টি আই) সারওয়ার হোসেন খান, সার্জেন্ট তানভীর আহমেদ জনি, ট্রাফিক সাব-ইন্সপেক্টর (টি এস আই) চঞ্চল হোসেন, এএসআই তরিকুল ইসলামসহ চুয়াডাঙ্গা সদর থানা, পুলিশ লাইন ও সদর ফাঁড়ির সদস্যরা।

দৌলতদিয়ার এলাকায় পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দেন সার্জেন্ট আশরাফুজ্জামান। এ সময় এসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই হারুনসহ চুয়াডাঙ্গা সদর থানা, পুলিশ লাইন ও ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা অংশ নেন।

উভয় স্থানে চেকপোস্ট অভিযানে হেলমেটবিহীন চালনাসহ বিভিন্ন অভিযোগে পাঁচজন মোটরসাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মোট ১৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, জনস্বার্থে ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

