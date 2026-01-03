চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রারম্ভিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মেহেরপুরের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গার হোটেল শহীদ প্যালেসে শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত “কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প” এর ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ,
বারির সেবা ও সরবরাহ উইং গাজীপুর এর পরিচালক ড. পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং এর পরিচালক মো. মাজহারুল আনোয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস,
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর অঞ্চল এর অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা উপ পরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার নুরুল ইসলাম, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মতিয়ার রহমান।
ওয়ার্কশপের শুরুতে অতিথিদের রেজিস্ট্রেশনের পর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করা হয় এবং প্রকল্পের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। বিশেষ অতিথি ও আলোচকবৃন্দও তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।
প্রধান অতিথি ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ তার বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে কৃষির দিগন্ত উন্মোচিত হবে। আধুনিক কৃষিতে জনগণ সহজেই পদার্পণ করতে পারবে। আমাদের লক্ষ্য আগামীতে প্রতিটি উপজেলায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।”
ওয়ার্কশপে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কীভাবে এটি স্থানীয় কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণে কাজ করবে তা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় কৃষকদের জন্য গবেষণা ও পরামর্শের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
উক্ত কর্মশালা থেকে নিশ্চিত হয় যে, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটি চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা ও পরামর্শকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করবে।
অনুষ্ঠানে জেলার কৃষি বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা, গনমাধ্যামকর্মি সহ , কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন ।
