চুয়াডাঙ্গায় বাস-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ; যুবক নিহত, আহত একাধিক, বাস ঢুকে পড়ল বিজিবি হাসপাতালের প্রাচীর ভেঙে

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জাফরপুরস্থ ৬ বিজিবি ব্যাটেলিয়ানের সামনে বাস ও মোটরসাইকেলের এক মর্মান্তিক মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক মাহফুজুর রহমান (২৫) ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন।
শনিবার (১১ অক্টোবর) বেলা আনুমানিক সাড়ে ১২ টার দিকে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত মাহফুজুর রহমান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দ্রুত গতিতে আসা ‘খান পরিবহন’ নামে একটি যাত্রীবাহী বাস ঝিনাইদহ থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। বাসটি বিজিবি ক্যাম্পের (৬ বিজিবি ব্যাটেলিয়ানের সামনে/বিজিবি হাসপাতালের সামনে) পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সাথে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মোটরসাইকেল চালক মাহফুজুর রহমান বাসের নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয় বাপ্পি আহমেদ নামে একজন জানান, বাসটি মোটরসাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা দেয় এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিজিবি হাসপাতালের প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে।
নিহত মোটরসাইকেল চালক মাহফুজুর রহমান তার মোটরসাইকেলে করে ডিঙ্গেদহ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেলে থাকা মাহফুজুর বন্ধু তুহিনসহ মোট ৩ জন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
দুর্ঘটনায় আহত কয়েকজন বাস যাত্রী ও মোটরসাইকেলের আরোহীকে প্রথমে বিজিবি হাসপাতাল এবং পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রবিন জানান, “আশঙ্কাজনক অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের মাথায় খুব গুরুতর আঘাত লেগেছে।” বর্তমানে আহতদের জীবন রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান।
