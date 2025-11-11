চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান: অক্সিজেন সিলিন্ডার ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক মঙ্গলবার ১১ নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত সদর উপজেলার নতুন বাজার এবং বড় বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এই অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, রোগীর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস এবং শিশুখাদ্যের উপর বিশেষ নজর রাখা হয়।
অভিযানে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩২ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।
এসময় মেসার্স বেঙ্গল গ্যাস ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে অক্সিজেন সিলিন্ডারে রিফিল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানটির মালিক জনাব শেখ আজিম উদ্দিনকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং মেসার্স মিঠুন স্টোরে পণ্যে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎপাদিত প্রতিষ্ঠানের যথাযথ তথ্য ছাড়া রঙিন চিপস বিক্রয়ের দায়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক জনাব মো: ফারুক হোসেনকে একই আইনের ৩৭ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়াও, বড় বাজারস্থ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে হলুদ রং ব্যবহার করে ভেজাল মুগ ডাল বিক্রি হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করা হয়। তবে, বাজারে বিদ্যমান মুগ ডালের নমুনায় কোনো ক্ষতিকর বা অবৈধ রংয়ের মিশ্রণ পাওয়া যায়নি।
অভিযান চলাকালীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত তাদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করার এবং ক্ষতিকর রং মিশ্রিত মুগ ডাল ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
এই তদারকিমূলক অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীব পাল, ক্যাব (কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) প্রতিনিধি মো: রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল।
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, জনস্বার্থে এবং ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
