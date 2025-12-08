চুয়াডাঙ্গার আলমডাংগার বেকারির মিক্সার মেশিনে জড়িয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বেকারির মিক্সার মেশিনে জড়িয়ে সোহান নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। রোববার দুপুরে আলমডাঙ্গা আনন্দধাম এলাকার ক্যানালপাড়ায় ভাই-বোন বেকারিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিক সোহান আলী(১৬) নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার চাপড়াকাছারী গ্রামের চেয়ারম্যানপাড়ার মিনারুল ইসলামের ছেলে।
বেকারির মালিক নাসির উদ্দিন জানান, আমি দেড় মাস আগে বেকারি চালু করেছি আলমডাঙ্গা আনন্দধাম এলাকার ক্যানালপাড়ায়। বেকারির শুরু থেকেই সোহান কাজ করছিল। সে দুপুরে বেকারিতে মিক্সার মেশিনে ময়দার খামার তৈরীর কাজ করছিল। অসাবধানতাবশত মেশিনে হাত জড়িয়ে ভেতরে পড়ে যায়। বেকারিতে অন্য শ্রমিকরা তার চিৎকার শুনে ছুটে আসলে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই।
আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত আজগর আলী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। প্রাথমিকভাবে জানতে পারি সোহান বেকারি শ্রমিক। মিক্সার মেশিনে ময়দার খামার করার সময় আটকে মারা যায়। মরদেহের সুরতাহাল রিপোর্ট সম্পন্ন করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
