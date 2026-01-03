চুয়াডাঙ্গার কোর্টমোড় ও একাডেমি মোড়ে পুলিশ-সেনাবাহিনীর যৌথ চেকপোস্ট অভিযান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় দোয়েল চত্বর ও একাডেমি মোড় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ চেকপোস্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জেলা পুলিশ, জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান চলাকালে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলসহ বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, ইজিবাইকসহ বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে যানবাহনে কোনো অবৈধ মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও কঠোর নজরদারি করা হয়।

কোর্টমোর এলাকায় চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্পের সদস্যদের উপস্থিতিতে চেকপোস্ট পরিচালিত হয়। এ সময় চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট সিনথিয়া উপস্থিত ছিলেন। কোর্টমোর চেকপোস্টে লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৩টি মামলায় মোট ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন এসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই হারুনার রশিদ, এএসআই আরিফুল ইসলাম, সদর থানা পুলিশ ও পুলিশ লাইনের সদস্যরা এবং ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট নাজমুল হোসাইন।

অন্যদিকে একাডেমি মোড় এলাকায় পরিচালিত অভিযানে লাইসেন্সসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২ জন মোটরসাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই মানজারুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন টিএসআই ইব্রাহিমসহ চুয়াডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশ ও সদর থানার পুলিশ সদস্যরা।

পুলিশ জানিয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের চেকপোস্ট ও অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

