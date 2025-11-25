চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (আজ) বিকেলে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে সেটি সরাসরি রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

নিহতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে সেলিম উদ্দিন (২০) এবং একই গ্রামের তারিকের ছেলে তানজিল আহমেদ (২১)। এই ঘটনায় গোটা লোকনাথপুর গ্রামে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত সেলিম উদ্দিন ও তানজিল আহমেদ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সোমবার দুপুরে তারা মোটরসাইকেল যোগে উপজেলার সুবলপুর গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজেদের লোকনাথপুর গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন।
বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে কাদিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট পৌঁছালে, মোটরসাইকেলটির চালক সেলিম উদ্দিন দ্রুত গতিতে থাকার কারণে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মোটরসাইকেলটি ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি শক্ত গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা মারে।
এই ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল চালক সেলিম উদ্দিনের মৃত্যু হয়।
অন্যদিকে, সহযোগী আরোহী তানজিল আহমেদ গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তানজিলকে মৃত ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “দুই যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।”

