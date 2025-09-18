চুয়াডাঙ্গায় ধানের শীষের গনসংযোগে শামসুজ্জামান দুদু, আগামী জাতীয় সংসদে আমরা পিআর পদ্ধতি চাই না

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে চুয়াডাঙ্গায় নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামসুজ্জামান দুদু। ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে জেলার আলোকদিয়া, ভালাইপুর এবং হাটবোয়ালিয়া সহ বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও মতবিনিময় করেন তিনি।

গণসংযোগকালে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে আমরা পিআর পদ্ধতি চাই না।’ তিনি আরও বলেন, ‘যদি পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে নির্বাচিত সরকার এ বিষয়ে ভেবে দেখবে।’ তিনি দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বলেন, নির্বাচন যত দ্রুত হবে, দেশের জন্য ততই মঙ্গল। তার মতে, বর্তমানে দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্নতার হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে দ্রুত নির্বাচন দিতে হবে।

পথসভা ও মতবিনিময়কালে দুদু নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের প্রতীক যাকে দেওয়া হবে, তার পক্ষেই সবাইকে কাজ করতে হবে।’ তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের দেশ গঠনের বার্তা তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, ‘ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে।’

দুদু দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার ওপর জোর দেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি নেতা আসিরুল ইসলাম সেলিমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

